Matilha que funciona como controlo de pragas matou mais de 700 ratazanas em sete horas

Uma matilha capturou mais de 700 ratazanas, depois de uma quinta, onde é feita criação de porcos, ser invadida pelos roedores em Eye, na região inglesa de Suffolk. A matilha, conhecida como Suffolk and Norkfolk Rat Pack, funciona como um controlo de pragas e os cães, da raça Norfolk Terrier, são treinados para o efeito.

No passado dia 12 de janeiro, os criadores de porcos chamaram a matilha, depois de os ratos invadirem a quinta, chegando ao stock de alimentos para os animais - o que representava uma ameaça à vara. Então, durante sete horas, os cães trabalharam sem parar e surpreenderam os donos ao capturar o maior número de animais de sempre pelo bando – 730 ratazanas, algumas com mais de um quilo.

Ed Cook, de 34 anos, que treina a matilha, diz que o objetivo é promover os métodos tradicionais de caça e argumenta que caçar ratos é legal no Reino Unido desde 2004, sendo que o seu método de controlo de pragas é mais humano do que matar os ratos com veneno.

O homem argumenta ainda que os cães matam os ratos em questões de segundos, enquanto o veneno pode levar até 48 horas, causando uma “morte lenta e dolorosa”. Além disso, Ed argumenta ainda que esta raça específica tem a caça no seu ADN.

O controlo de pragas é feito totalmente de graça e fazem parte do grupo vários voluntários. Ed defende que “os ratos representam um sério risco de propagação de doenças".