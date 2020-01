Joacine questiona ministro sobre alegada agressão de agente da PSP a uma mulher

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, enviou ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, uma série de perguntas sobre o caso da mulher que terá sido agredida por um agente da PSP na Amadora.

"Que medidas internas disciplinares estão a ser tomadas no sentido de, com a maior urgência, apurar os factos concretos relativos à situação relatada", questiona Joacine, no documento que tornou público.

A deputada faz questão de frisar que "a Amadora tem sido, pelas piores razões, fonte de sucessivas notícias que apontam para a existência de comportamentos de violência policial, nomeadamente motivada por questões raciais” e que por isso pretende saber junto de Eduardo Cabrita quais as medidas que o ministério está a “tomar para diagnosticar a situação e apurar as suas causas".

Joacine Katar Moreira deixou ainda outras duas perguntas mais abrangentes sobre a sensibilização dos agentes para temas como direitos humanos e racismo.

Que "formações tem o Ministério da Administração Interna previstas para as forças policiais em matéria de direitos humanos?”, e que "medidas urgentes" vão ser tomadas para "prevenir e combater o racismo e violência no seio das forças policiais?", sublinhando relatórios e recomendações europeias sobre o tema.

Em causa está uma mulher que terá sido agredida e detida por um agente de PSP na Amadora, no domingo à noite, depois de ter tido um desentendimento com um motorista de autocarros.