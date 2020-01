Costa. "Descentralização é mesmo o caminho que temos de percorrer"

António Costa defendeu esta terça-feira que a descentralização “é mesmo o caminho que temos de percorrer”.

“Claro que temos dificuldades, mas temos de as ultrapassar. Foi assim que fizemos nos transportes. É assim que faremos nas outras áreas”, defendeu António Costa, à margem da cerimónia para a assinatura do contrato para aquisição de 18 novas viaturas para o Metro do Porto.

Esta declaração surge depois de Rui Moreira ter criticado os autarcas que recuaram na intenção de subscrever o documento ‘Declaração do Rivoli’, que exige a suspensão da universalização das competências transferidas pelo Estado em 2001. Todos eles são do PS. “A grande vantagem da independência é não ter que obedecer aos diretórios. Quando em campanha eleitoral disse que não recebia telefonemas de Lisboa, e isso indignou adversários de um partido político, era a isto que me referia”, escreveu Rui Moreira no Facebook.

"Claro que temos dificuldades [no processo de descentralização] mas temos de ultrapassar as dificuldades, identificando e resolvendo os problemas. Foi assim que fizemos nos transportes. É assim que faremos nas outras áreas, de forma a, em conjunto, respondermos às necessidades da população e do país", reconheceu esta terça-feira António Costa.