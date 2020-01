Dirigente do Daesh com 254 quilos foi detido no Iraque e teve de ser transportado de camião

Um dirigente do autoproclamado Estado Islâmico foi detido por uma equipa do corpo de intervenção da polícia norte-americana (SWAT), em Mossul, no Iraque, anunciaram os serviços de segurança do governo iraquiano, num comunicado citado pela Sky News, esta segunda-feira.

Abu Abdul Bari, conhecido como Shifa al-Nima, pesa 254 quilos e, por isso, teve de ser transportado num camião. Depois da detenção, várias foram as imagens que mostram aquele que é considerado como uma das figuras mais importantes do Daesh.

De acordo com a Sky News, que refere que não foi revelado como foi desencadeada a operação que levou à detenção de Abu Abdul Bari, o homem era especialista em leis religiosas e emitiu vários fatwas – decretos legais - que levaram à morte de pessoas que se recusaram a jurar lealdade ao grupo terrorista.

Majid Nawaz, fundador do grupo anti-extremista londrino Think Quilliam, confirmou através do Facebook que Bari "teve que ser levado pela polícia na parte de trás de um camião".