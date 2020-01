Vídeo de pastora e cantora gospel brasileira a agredir sogra de 73 anos gera revolta nas redes sociais

A cantora gospel e pastora Lucimara Pires, de 34 anos, tem sido notícia, no Brasil, depois de um vídeo onde surge a agredir a sogra, de 73 anos, se tornar viral. As imagens, que chocam pela violência, foram captadas por uma das netas da idosa que apresentou queixa contra Lucimara Pires, no último sábado, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a imprensa brasileira, o incidente ocorreu no dia 7 de janeiro e tornou-se viral nas redes sociais, com inúmeras críticas de revolta contra a cantora.

Lucimara Pires já reagiu e classificou a discussão como “um pequeno incidente”. A mulher culpou ainda a idosa pela discussão, alegando que foi insultada e agredida pela sogra e no vídeo ela estava apenas a defender-se. A mulher alega ainda que foi o próprio marido, filho da idosa, a fazer o vídeo para mostrar aos irmãos e familiares que estava a sofrer com as atitudes da mãe.

“A mãe do meu esposo é muito transtornada, aparentando um descontrole anormal, me agrediu sem motivos, com muitos insultos. Fui obrigada a respondê-la, sem qualquer violência. Não houve nenhuma agressão física”, disse. No entanto, as imagens parecem ir contra a argumentação da cantora.

A Polícia Civil brasileira está a investigar o caso.

ATENÇÃO: as imagens podem chocar os leitores mais sensíveis