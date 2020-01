Criança é fotografada com 'trela' e mãe reage: "Meu filho é autista. Isso é para a proteção dele"

Uma fotografia partilhada nas redes sociais está a tornar-se viral no Brasil e a gerar polémica entre os utilizadores. A fotografia, onde aparece uma mulher a mexer no telemóvel, enquanto com a outra mão segura uma espécie de trela presa ao peito de uma criança, foi captada por um utilizador que escreveu: “Quando você pensa que já viu tudo, aparece uma mulher com um filho na coleira para mexer no celular. Estamos do avesso mesmo”.

Amanda Massoni, a mulher que aparece na imagem, captada em Minas Gerais, fez várias partilhas e foi já a várias programas televisivos explicar que o filho sofre de autismo e que precisa de uma “mochila guia” para que não se perca dos pais. A mãe acrescentou ainda que a criança, de três anos, não gosta de andar de mãos dadas.

“Está circulando essa foto minha com o meu filho dizendo que meu filho está na coleira e eu no celular. Primeiro, o meu filho é autista. Ele não entende se eu falar que é para ele ficar perto de mim. Ele sai correndo para o meio da rua. Segundo, eu estava parada pedindo um uber. As pessoas não entendem. Isso é para a proteção dele. Eu estou indo até à delegacia para chegar em que fez isso. A pessoa me expõe nas redes sem saber de nada da minha vida”, escreveu Amanda Massoni, na sua conta de Facebook, onde partilhou a fotografia.