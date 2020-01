Coronavírus com origem na China já chegou aos Estados Unidos

Um homem, que visitou a China, será a primeira pessoa infetada no continente americano.

Foi registado o primeiro caso de um cidadão infetado com o novo coronavírus, que teve origem na China. Segundo avança a CNN, o Centro de Controo e Prevenção de Doenças vai anunciar, durante uma conferência marcada para esta quarta-feira, que a infeção foi registada no estado de Washington.

Segundo o New York Times, o paciente norte-americano terá sido hospitalizado na semana passada com uma devido a uma pneumonia. Os sintomas surgiram após o regresso de uma viagem à região de Wuhan, na China, de onde o novo vírus é originário.

A Organização Mundial de Saúde 8OMS) está a considerar uma declaração de emergência de saúde pública internacional, tal como aconteceu com a gripe suína ou o ébola, porém, a decisão apenas vai ser tomada esta quarta-feira.

Segundo a BBC, cerca de 300 pessoas estarão infetadas por toda a China. No entanto, a equipa Ferguson, do Centro de Análise Global de Doenças Infecciosas do Imperial College de Londres acredita que haja cerca de 1700 pessoas infetadas.