Agência Portuguesa do Ambiente dá luz verde à construção de aeroporto no Montijo

A Agência Portuguesa do Ambiente deu luz verde à construção do aeroporto do Montijo, na base militar da cidade, esta terça-feira à noite.

Na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) as condições anteriores mantêm-se. Para que a construção da infraestrutura aeroportuária avance, é necessário tomar certas medidas ambientais para compensar os possíveis danos causados na área, o que envolve um investimento de 48 milhões de euros por parte da ANA Aeroportos, como já tinha sido avançado em outubro pela APA.

Várias associações já tinham afirmado que caso a APA desse luz verde ao projeto, iriam avançar para tribunal, com o intuito de impedir a construção.

No Orçamento do Estado de 2020 está previsto que seja precisamente neste ano que tenha início a construção do aeroporto do Montijo, dando continuidade "a este importante" projeto e entrando "em definitivo na sua fase de implementação".