Ozzy Osbourne confessa sofrer da Doença de Parkinson

"Foi o ano mais miserável e doloroso da minha vida”, revelou o lendário Ozzy Osbourne, numa entrevista no programa de televisão Good Morning America. “Tem sido muito desafiador para todos nós”, acrescentou.

No ano passado o vocalista dos Black Sabbath foi hospitalizado por três vezes. Em fevereiro, devido a uma gripe; em abril, caiu em casa e teve que ser operado. Foi nesse período que lhe foi diagnosticada Parkinson do tipo PRKN2. “Não é uma sentença de morte, mas afeta certos nervos do corpo”, esclareceu a mulher, Sharon.

Osbourne foi obrigado a adiar a sua digressão mundial e tem estado a recuperar.