PSP da Amadora tem recebido chamadas ameaçadoras

Várias chamadas ameaçadoras têm chegado à esquadra da PSP da Amadora, depois de Cláudia Simões ter acusado um agente de a agredir este domingo e ter partilhado fotografias das agressões nas redes sociais, avançou a TVI. Como consequência, a PSP pediu aos agentes para se protegerem.

Segundo Cláudia Simões, depois de um desentendimento num autocarro por esta se ter recusado a pagar o bilhete da filha, alegando que no final da viagem o passe da menina seria entregue ao motorista visto estar em casa, esta foi agredida por um agente da PSP, que a obrigou a ir até à esquadra.

A mulher diz que foi agredida quando estava no carro da polícia a caminho da esquadra. "Quando me meteram no carro eu não queria aquele polícia comigo e eles garantiram-me que ele ia noutro carro mas mentiram-me. Ele entrou para o meu lado enquanto outros dois agentes iam à frente. Durante o caminho todo fui esmurrada enquanto estava algemada. Ele gritava 'filha da pu**', 'preta do car****' e 'co** da tua mãe' enquanto me dava socos. Eu estava cheia de sangue e gritava muito. Então, subiram o volume da música para não me ouvirem na rua”, conta em entrevista ao jornal Contacto.

A alegada vítima foi constituída arguida esta terça-feira. Segundo a PSP, a mulher ficou sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.