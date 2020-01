Governo “congratula-se” com declaração de APA sobre Montijo

“Era o passo que faltava para que se pudesse avançar com o aeroporto do Montijo”, lê-se na nota do ministério de Pedro Nuno Santos.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu, esta terça-feira, a Declaração de Impacte Ambiental relativa ao aeroporto do Montijo, confirmando a decisão favorável condicionada.

O Governo congratula-se com a conclusão da APA e, numa nota emitida pelo ministério das Infraestruturas tutelado por Pedro Nuno Santos, sublinhou que era “o passo que faltava para que se pudesse avançar com o aeroporto do Montijo, uma infraestrutura crucial para o desenvolvimento do país”.

No mesmo texto, o ministério fez saber que: “as medidas exigidas pela APA deverão agora ser respeitadas no relatório de conformidade ambiental do projeto de execução seguindo-se o início da obra”.

Sublinhe-se que, confirmada a viabilidade ambiental, é provável que as obras na base do Montijo comecem ainda este ano. Aliás, o Orçamento do Estado ‘conta’ que a construção do novo aeroporto tenha início em 2020.

Por outro lado, oito associações ambientais já tinham avisado que se a decisão, conhecida agora, fosse esta iriam avançar para tribunal, numa tentativa de travar o aeroporto.