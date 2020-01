Português de 25 anos morre em acidente de viação na Suiça

Um jovem português, de 25 anos, morreu este sábado, na sequência de um acidente rodoviário, em Moulin du Choc, em Lausana, na Suíça.

O acidente envolveu três viaturas. Fábio Lima estava ao volante de um Opel, acompanhado pela namorada, Carina Barros, e um amigo. O seu carro colidiu de frente com outro verículos, depois de condutor perder o controlo do automóvel. O carro do português, natural de Viseu, foi projetado para fora da estrada, tendo a viatura ainda atingido outro veículo antes de ficar imobilizada, de acordo com o Jornal de Notícias.

Fábio Lima ainda foi transportado para o hospital, juntamente com a namorada e com o amigo, no entanto não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer. Carina Barros e o amigo de Fábio encontram-se hospitalizados.

A família do jovem lançou uma campanha para transladar o corpo para Portugal. Até ao momento já foram arrecadados 1465 euros.