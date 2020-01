Como reagiu Angelina Jolie às imagens de Brad Pitt com Jennifer Aniston?

A fotografia de Brad Pitt e Jennifer Aniston na cerimónia dos Screen Actors Guild Awards, que decorreu no domingo, continua a correr mundo e a alimentar boatos. Mas e Angelina Jolie, o que será que pensou ao ver as imagens do momento?

Angelina Jolie, que já estará mais do que habituada a ser comparada com a ex-mulher do seu ex-marido, o que já acontecia com frequência ainda ela era casada com o ator, parece não se ter sentido muito beliscada com o momento de alegada cumplicidade entre Jennifer Aniston e Brad Pitt.

Aliás, fontes próximas da protagonista de Mr. & Mrs. Smith, citadas pelo site Hollywood Life, disseram: "A Angelina não se importa com o reencontro do Brad e da Jennifer. Ela já sabia que eles são amigos e não vai deixar que isso a afete".

Recorde-se que o fenómeno ‘brangelina’ chegou ao fim em 2016, com o anúncio do divórcio entre os dois atores. Desde então, o ex-casal é notícia constante devido a polémicas com a guarda dos filhos, problemas de alcoolismo ou a aproximação a velhas paixões.