Pai revolta-se e agride adversário do filho em torneio escolar | VÍDEO

O pai de um jovem norte-americano protagonizou um momento insólito no sábado passado. Ao assistir ao combate do filho, uma competição de luta greco-romana, num liceu de Kannapolin, no Estado da Carolina do Norte, o homem levantou-se da bancada, depois de um movimento do adversário do jovem e atacou-o.

O homem de 54 anos considerou o movimento ilegal, segundo a FOX 8, e quando o árbitro decidiu não sancionar a situação, entrou dentro do ringue e atacou o outro atleta, derrubando-o.

As autoridades acabaram por detê-lo e acusá-lo de conduta desordeira. Para ser libertado teve de pagar uma fiança de mil dólares – cerca de 900 euros.