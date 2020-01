Mathieu foi ao balneário do Braga pedir desculpa a Ricardo Esgaio

Rúben Amorim revelou e elogiou atitude do jogador do Sporting em conferência de imprensa.

O jogo em que o Sporting de Braga ganhou por 2-1 ao Sporting ficou marcado, além da vitória dos minhotos, por várias expulsões, entre elas do jogador dos leões Mathieu, que mais tarde acabou por ter uma atitude que foi revelada e elogiada por Rúben Amorim.

O treinador do Braga revelou em conferência de imprensa, após o jogo, que Mathieu, expulso depois de uma entrada sobre o lateral minhoto Ricardo Esgaio, foi ao balneário pedir desculpa ao jogador.

"Queria realçar a atitude do Mathieu, que foi ao nosso balneário, puxou pelo Esgaio no meio do balneário, e pediu desculpa ao jogador. Isso para mim é o mais importante. No campo, nós todos estamos bastante nervosos. Um jogador desta categoria fazer isto realça a sua qualidade e a grandeza do clube dele. Isso para mim é de realçar", elogiou Rúben Amorim.