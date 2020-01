Menores esfaqueiam jovem de 19 anos em Cascais

Um jovem de 19 anos foi atacado, esta segunda-feira, ao sair de um autocarro, na Pampilheira, em Cascais, por dois menores, avançou o Correio da Manhã.

Segundo declarações de uma fonte policial à mesma publicação, os agressores, de 16 e 17 anos, começaram uma discussão com a vítima ainda dentro do autocarro. Ao saírem os três do veículo, dois deles atacaram de imediato o terceiro com uma arma branca.

A vítima teve de ser transportada para o Hospital de Cascais e foi submetida a uma cirurgia, encontrando-se já fora de perigo.

Um dos agressores foi detido por um agente da PSP que se apercebeu da situação. O outro acabou por se apresentar mais tarde na esquadra da Parede. O facto de as autoridades não terem apanhado os suspeitos em flagrante delito levou a que estes fossem libertados.