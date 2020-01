Corpo encontrado no rio Ave é de Fernando Conde

O corpo encontrado esta quarta-feira, nas margens do rio Ave, no parque Lazer de Barco, em Guimarães, é do empresário Fernando Conde, que estava desaparecido desde o dia 8 de janeiro, avançou o Jornal de Notícias.

O homem de 63 anos tinha abandonado a sua casa e tinha dito à sua mulher que iria encontra-se com outro empresário da região, o antigo proprietário da discoteca da cidade Penha Club, Tony. Quando interrogado pelas autoridades, o homem disse às autoridades não saber nada sobre o paradeiro de Fernando Conde.

De acordo com a PJ, o telemóvel do empresário terá apanhado rede às 00h00 num determinado local, onde ficou parado, e mais tarde, às 06h00, voltou a acionar a rede junto a Caldas das Taipas, onde reside Tony.

O corpo já foi retirado da água pela equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários das Taipas.