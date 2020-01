Morreu Terry Jones dos Monty Python

O britânico Terry Jones, um dos membros dos icónicos Monty Python, morreu aos 77 anos, esta terça-feira, a informação está a ser avançada pela BBC.

“Estamos profundamente tristes por ter de anunciar a morte do nosso querido marido e pai, Terry Jones”, lê-se num comunicado da família do comediante, divulgado pelo seu agente.

Terry Jones morreu na noite de terça-feira com 77 anos, ao seu lado estava a sua mulher Anna Soderstrom. A morte de uma das figuras do humor mais reconhecidas no mundo ocorre na sequência de uma “longa, extremamente corajosa mas sempre bem-humorada batalha contra uma forma rara de demência”, lê-se ainda no comunicado.