Jorge Mendes: "Se não sair agora, Bruno Fernandes sairá certamente no verão"

Jorge Mendes falou, esta quarta-feira, sobre a atual situação de Bruno Fernandes. O empresário disse que não há garantias de que o médio do Sporting se vá juntar ao Manchester United este mês, como alguns rumores davam conta, e que os leões têm estado em contacto com outros clubes. O mais provável é Bruno Fernandes deixar o Sporting apenas no verão.

"Não sei. Se não sair agora, irá sair, certamente, no verão, porque o Sporting já falou com outros clubes", começou por dizer o agente, citado pelo Goal, durante um evento em Londres.

“Algo irá acontecer, mas não estou certo se será agora ou no final da temporada", acrescentou.

Recorde-se que Bruno Fernandes tem contrato válido com o Sporting até junho de 2023, com uma cláusula de rescisão acordada em 100 milhões de euros.