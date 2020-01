Jovem de 18 anos partilhava vídeos no Instagram a abusar sexualmente de crianças

Uma jovem foi detida, no Estado norte-americano do Luisiana, suspeita de vários crimes sexuais contra duas crianças.

De acordo com a polícia, Lakien D.Perry, de 18 anos, é acusada de 20 crimes de agressão sexual, violação e pornografia infantil.

A mulher foi detida depois de as autoridades serem alertadas para a sua conta na rede social Instagram. Durante as investigações, as autoridades descobriram um vídeo gravado em direto, onde a suspeita abusava sexualmente de um menino de cinco anos, bem como vários vídeos onde Perry tinha contacto sexual com uma menina de três anos. A mulher enviava ainda vários vídeos para outras pessoas online desde dezembro de 2019.

Ainda não foi esclarecida a relação entre a mulher e as vítimas.