Rúben Semedo atira apanha-bolas ao chão e provoca confusão em campo | Vídeo

Uma atitude do português que acabou a gerar tensão no relvado.

O Olympiacos defrontou, esta quarta-feira, o Omilos Filathlon Irakleiou (OFI), mas a partida do campeonato grego ficou marcada pela expulsão do português Rúben Semedo.

O defesa do Olympiacos correu em direção a um apanha-bolas, que tinha uma bola, e atirou-o ao chão. Souza, jogador do OFI, não demorou a intervir e rapidamente se instalou a confusão no relvado.

O português, de 25 anos, acabou por ver o segundo amarelo da partida e foi expulso, já com o jogo terminado.