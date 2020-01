PJ investiga alegada tentativa de suicídio de gestor do EuroBic

Nuno Ribeiro da Cunha, gestor de conta da Sonangol, foi encontrado em casa com ferimentos nos pulsos e abdómen, no dia 7 de janeiro.

O diretor do private banking do EuroBic e gestor da conta da Sonangol de onde ferom efetuadas algumas das transferências suspeitas no caso Luanda Leaks foi encontrado, no passado dia 7, com ferimentos graves, na sua casa de férias.

Segundo avança a TVI, a Polícia Judiciária (PJ) está a investigar uma possível suspeita de tentativa de homicídio. De acordo com a mesma estação televisiva, Nuno Ribeiro da Cunha foi encontrado nessa mesma casa, em Vila Nova de Mil Fontes, com ferimentos graves nos pulsos e no abdómen. À PJ terá dito que se tratou de uma tentativa de suicídio motivada por uma depressão.

Haverá três hipóteses em cima da mesa, segundo fonte da PJ garantiu ao Observador - tentativa de suicídio, simulação de uma tentativa de suicídio ou tentativa de homicídio.