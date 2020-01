Governo vai colaborar "totalmente" no caso Luanda Leaks

Quando questionado acerca de se as empresas portuguesas têm ou não motivos para preocupar-se, António Costa frisou que "a investigação incide sobre uma acionista e não sobre a empresa".

António Costa garantiu, esta quarta-feira, que o Governo português vai colaborar "totalmente" com as autoridades angolanas. O primeiro-ministro negou ter dado qualquer tratamento especial a Isabel dos Santos e aproveitou ainda para tranquilizar a sempresas que têm a empresária como acionista.

"Aquilo que nos compete fazer é colaborar totalmente com as autoridades angolanas, como temos vindo a fazer", explicou António Costa. "Espero que este caso permita à justiça angolana tratar aquilo que tem a tratar, e às empresas portuguesas continuar a desenvolver a sua atividade dentro do maior quadro de estabilidade que seja possível", continou.

Acerca das acusações do Bloco de Esquerda sobre um alegado tratamento especial dado por António Costa a Isabel dos Santos, o primeiro-ministro não ficou calada. "O Bloco de Esquerda deve, seguramente, desconher os factos, mas quando a doutora Catarina Martins quiser conhecer algum facto sobre a atuação do Governo, e, designadamente, sobre a minha atuação, tem sempre oportunidade de me telefonar ou visitar e eu terei todo o gsoto em poder prestar esclarecimentos", afirmou aos jornalistas.

Explicando que "se tiverem boas práticas de gestão" as empresas não devem ser "contaminadas", António Costa acrescentou que "há um total alinhamento de pontos de vista" entre Angola e Portugal sobre o caso Luanda Leaks.