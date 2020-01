Austrália enfrenta praga de aranhas mortíferas

"As aranhas Funnel-web são potencialmente uma das mais perigosas no planeta, em termos de mordidas a humanos, e devemos tratá-las com muita seriedade”, acrescentou.

A Austrália está a enfrentar uma praga de aranhas de teia de funil, uma das espécies de aranha mais mortíferas do mundo e conhecidas pelo seu veneno com um alto nível de toxicidade. As condições climatéricas que o país enfrenta atualmente estão a ajudar na difusão da praga.

Esta quarta-feira, especialistas do Parque Australiano de Répteis, de Nova Gales do Sul, alertaram à população para o aumento do perigo. "Devido às recentes chuvas e agora os dias quentes que estamos a experienciar, as aranhas teia de funil vão começar a movimentar-se por aí” disse Daniel Rumsey, citado pela CNN.

Apesar de as aranhas terem mais tendência a aparecer durante o verão, o clima demasiado quente e seco sentido na Austrália durante o verão levou a que estas aparecessem mais nos últimos meses.

"As aranhas teia de funil andam agora à solta com as chuvas recentes, e podem chegar às casas das pessoas, pelo chão ou pelos telhados”, alertou o fundador de uma empresa de controlo de pestes de Sidney, Warren Bailey.