Polícia filmou-se a urinar em criança de 12 anos depois de menor rejeitar boleia

Um polícia, que admitiu ter urinado numa adolescente de 12 anos, numa paragem de um autocarro escolar, depois de esta ter rejeitado boleia, foi condenado esta terça-feira, a quatro anos e meio de prisão, no Estado norte-americano do Ohio.

Solomon Nhiwatiwa, de 34 anos, vai ainda ser registado como agressor sexual. De acordo com a imprensa norte-americana, em agosto do ano passado, o então polícia em Cleveland, ofereceu boleia à criança, que estava numa paragem de autocarro na cidade de Euclid. A vítima rejeitou a oferta e o homem, depois de estacionar o carro, dirigiu-se à criança e, enquanto filmava, urinou na cabeça e no corpo da menor.

Também o Departamento de Polícia de Euclide foi condenado por fazer com que a vítima e a mãe esperassem várias horas para poder apresentar queixa. A polícia identificou o suspeito, depois de um morador alertar as autoridades.

O ADN retirado das roupas da vítima acabou também por comprovar que Nhiwatiwa era culpado.

O homem, que renunciou à sua licença para ser polícia no Estado do Ohio, estava de folga no dia do incidente. Durante os cinco anos que esteve no Departamento de Polícia de Cleveland esteve envolvido em quatro processos. Em 2012, quando ainda trabalhava apenas como segurança, o suspeito esteve envolvido num tiroteio.