Começou a ter aulas de educação sexual e finalmente percebeu a piada do desenho que fez em criança

Uma adolescente norte-americana apercebeu-se do porquê dos seus pais acharem tão engraçado um desenho que esta fez em criança, depois de ter aulas de educação sexual na escola.

Quando tinha sete anos, Lacey Reynolds fez um desenho de uma girafa, depois de uma visita ao zoo. No entanto, acabou por desenhar as pernas do animal de uma forma um pouco diferente. Quando mostrou o desenho aos pais, estes começaram a rir-se e até o quiseram pôr no frigorifico. Lacey nunca entendeu porquê... até agora.

“Quando ela apresentou a sua obra-prima, eu estava a tentar não rir na cara dela. Ela estava tão orgulhosa do seu desenho”, disse Kelly, a mãe da jovem ao jornal Metro. “Quando disse ao pai para dar um olho no desenho ele também ficou histérico”.

O desenho foi apelidado de "a girafa dos joelhos salientes" e todos os familiares e amigos que visitavam a casa da família Reynolds soltavam gargalhadas ao observá-lo.

"Um dia, ela voltou da escola e disse: 'Eu agora já sei porque é que esse desenho de girafa é tão engraçado' e explicou o que tinha aprendido durante a aula de educação sexual", contou a mãe."Eu não conseguia parar de rir, mas a Lacey estava tão envergonhada".