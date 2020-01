Imagens de mulher a comer morcego tornam-se virais depois de cientista associar coronavírus aos mamíferos

Recorde-se que o primeiro foco da infeção, que afeta gravemente as vias respiratórias, foi um mercado de peixe e marisco na cidade de Wuhan, em dezembro passado. No local, eram também vendidos animais vivos.

Imagens de uma mulher chinesa a comer um morcego num restaurante tornaram-se virais, numa altura em que o país enfrenta um surto do novo coronavírus, que terá tido origem em animais infetados.

No vídeo, a mulher surge num restaurante a comer o mamífero, enquanto alguém lhe diz que coma “a carne” e não a “pele”.



Mais tarde, um segundo vídeo tornou-se viral no Twitter, ao mostrar um morcego numa tigela de sopa.





Tudo isto poderia ser comum na China, não fossem as conclusões de um estudo recente – que diz que o novo vírus pode ter tido origem em morcegos e em cobras.

Recorde-se que o primeiro foco da infeção, que afeta gravemente as vias respiratórias, foi um mercado de peixe e marisco na cidade de Wuhan, em dezembro passado. No local, eram também vendidos animais vivos, como crocodilos, lobos bebés, salamandras gigantes, ratos, pavões, porcos-espinhos, cobras, etc.

"Os morcegos como o habitat natural do coronavírus de Wuhan seria um raciocínio lógico e conveniente, embora seja provável que exista um intermediário para a transmissão de morcegos para humanos", segundo um estudo publicado terça-feira na revista Science China Life Sciences. Ora, esse papel de intermediário para os humanos poderá ter sido desempenhado por cobras, à venda no mercado onde teve início o surto, sendo que os morcegos fazem parte da sua alimentação – hipótese colocada por um segundo estudo, publicado no Journal of Medical Virology.

O surto do vírus designado 2019-nCoV já fez 25 vítimas mortais, número atualizado esta quinta-feira, sendo que já há 616 pessoas infetadas, segundo dados das autoridades chinesas, citados pela imprensa internacional.

Há casos confirmados, além de na China Continental, em Macau, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Tailândia e Estados Unidos.

O número de infeções pode ainda subir, pois o período de incubação do vírus pode estender-se até 14 dias.