Rainha Isabel II promulga lei para Brexit a 31 de janeiro

A Rainha Isabel II promulgou esta quinta-feira o Projeto de Lei de Saída da União Europeia, elaborado pelo governo de Boris Johnson. Assim, o Brexit está oficialmente previsto na lei britânica.

"Sua majestade, a rainha, deu a sua aprovação real" escreveu o ministro do Brexit, Steve Barclay, poucas horas depois de o projeto ter sido aprovado na Câmara dos Lordes. "Isto permite ao Reino Unido sair da UE a 31 de janeiro”, acrescentou.

Apenas a oito dias para a saída do Reino Unido da União Europeia, a 31 de janeiro, o acordo precisa agora de ser votado e aprovado pelo Parlamento Europeu.

Recorde-se que o adiamento do Brexit para o dia 31 de janeiro foi o terceiro desde que os cidadãos britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia em 2016. O processo provocou uma crise política devido ao impasse no parlamento e, pelo meio, Theresa May demitiu-se e foi substituída por Boris Johnson.