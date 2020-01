Cidade italiana vende casas por um euro

Cerca de 90 edifícios, na cidade italiana de Bisaccia, no sul de Campânia, estão à venda por apenas um euro. Esta iniciativa por parte da autarquia tem como objetivo dar uma nova vida à região, onde habitam cerca de 4300 pessoas. "Queremos que este lugar brilhe novamente", afirmou o vice-presidente, Francesco Tartaglia, em declarações à CNN.

“Nós enfretamos uma situação muito particular aqui". A (área abandonada) espalha-se pela parte mais antiga da vila. As casas abandonadas estão agrupadas, umas ao lado das outras, ao longo da mesma estrada. Algumas até têm uma entrada comum", explica.

Tartaglia diz esperar receber muitas famílias e grupos de amigos, visto ter preferência para que os moradores se conheçam.

As casas estão em ruínas e é necessário que as pessoas queiram investir na sua habitação para que se mudem para a rústica cidade italiana, no entanto, não existe nenhuma data limite para a renovação total das casas.

Perto de Nápoles, Bisaccia é conhecida como "cidade gentil", visto a população ser apelidada de bons anfitriões e trabalhadores.