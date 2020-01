Boris Johnson foi questionado sobre qual o champô que usa e a internet não perdoou | Vídeo

Boris Johnson fez algumas revelações, na noite de quarta-feira, a partir das redes sociais, acerca de uma das suas imagens de marca – o cabelo.

Em direto do número de 10 de Downing Street, o primeiro-ministro britânico realizou a primeira convenção de Perguntas ao Primeiro-Ministro (PQMs) deste ano, feita por cidadãos, à qual assistiram cerca de 110 mil pessoas.

Uma das questões mais polémicas, e partilhadas nas redes sociais, foi acerca do seu cabelo. “Mark Dukes perguntou que tipo de champô eu uso”, disse, falando, diretamente para a câmara. “Bem, Mark, eu não sei que champô uso. É do mesmo género do que eu uso para todos os tipos de limpeza e é azul. É tudo o que sei – é azul”.

Nas redes sociais, não tardaram a aparecer comentários onde Johnson era criticado. “Isto é algum tipo de piada? Que pergunta é esta? Este homem tem de lidar com assuntos sérios neste mundo e isto é [suposto ser] a questão mais importante que alguém lhe faz”, escreveu uma utilizadora. “Alguém consegue pensar num assunto mais importante que esteja a afetar o Reino Unido agora?”, escreveu outro.

Este iniciativa, partilhada através do Facebook, foi uma iniciativa de forma a ‘imitar’ a sessão de perguntas a que o primeiro-ministro é sujeito todas as quartas-feiras na Casa dos Comuns. Boris Johnson garantiu que esta seria uma forma de saber quais as perguntas que o povo queria ver respondidas, sem estarem “alteradas ou mediatizadas”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Is it Windex?<a href="https://twitter.com/hashtag/shampoo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#shampoo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boris?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#boris</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/windex?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#windex</a> <a href="https://t.co/O7QsIKVXz0">https://t.co/O7QsIKVXz0</a></p>— Emma 🚨commissions 🖌🎥🐈 (@ScootchCat) <a href="https://twitter.com/ScootchCat/status/1220430998174826497?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>