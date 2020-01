China anuncia 26ª vítima mortal do novo coronavírus junto à fronteira com a Rússia

Número de pacientes infetados com o coronavírus aumentou para 830.

Aumentou para 26 o número de mortos devido ao coronavírus, depois de a China anunciar, esta sexta-feira, uma nova vítima mortal.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela AFP, a vítima morreu em Heilongjiang (nordeste), uma província na fronteira com a Rússia, que está localizada a mais de 1.800 quilómetros da cidade de Wuhan, a cidade onde o surto teve origem.

Pouco tempo antes, a comissão de saúde de Hebei tinha anunciado a morte de um homem de 80 anos , após regressar de uma estadia de dois meses em Wuhan.

Segundo o último balanço das autoridades chinesas, o número de pacientes infetados com o coronavírus aumentou para 830. Foram já detetados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Japão, Vietname, Singapura e Estados Unidos.