Manuel Luís Goucha defende Judite Sousa: "Tenho vergonha de seres humanos assim"

Manuel Luís Goucha saiu em defesa de Judite Sousa, esta quinta-feira, depois de ver a jornalista ser criticada por falar do filho que morreu em junho de 2014 nas redes sociais.

Numa altura em que a forma como os pais lidam com a perda precoce dos filhos era debatida no programa Você na TV, o apresentador mostrou a sua indignação.

"A nossa sociedade está muito extremada à conta das redes sociais, as pessoas caem em cima dos outros com grande facilidade quando antes deviam olhar para si próprios", começou por dizer o apresentador.

"A Judite Sousa perdeu o seu filho único. Recentemente, nas férias, decidiu falar do filho, o seu André. Colocou uma vela no meio da neve, falou do filho e partilhou isto nas redes sociais", contou, referindo depois que sente “vergonha” das pessoas que foram criticar a jornalista pela sua partilha.

“É uma vergonha, tenho vergonha de seres humanos assim, de seres assim, porque não são humanos", disse Manuel Luís Goucha, visivelmente indignado.

"Houve logo quem criticasse o facto de esta mãe falar do seu filho morto”, acrescentou o apresentador, elogiando a “delicadeza e elegância” de Judite Sousa ao questionar se os pais de filhos vivos podem falar sobre os seus filhos então qual é a razão pela qual os pais de filhos que partiram não o poderem fazer.