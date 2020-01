Habitantes assustados com espuma do mar que invadiu cidade espanhola

Glória continua a afetar o país vizinho, depois de 13 vítimas mortais, milhões de euros em estragos e uma das maiores ondas de sempre em Maiorca, a tempestade é também responsável por um fenómeno insólito em Tossa de Mar, perto de Barcelona.

As ruas desta cidade costeira foram completamente invadidas por espuma do mar, nalguns locais até à cintura, como se pode ver em vários vídeos publicados nas redes sociais.

Os moradores estão surpreendidos e assustados com o fenómeno, no entanto, especialistas do Serviço Nacional de Oceanos e Atmosfera norte-americano esclareceram, em declarações ao New York Times, que "a maior parte da espuma do mar não é prejudicial aos seres humanos e geralmente é sinal de um ecossistema produtivo no oceano”.

Por outro lado, admitem que quando há “grandes explosões de algas prejudiciais se deterioram perto da costa, há potenciais impactos para a saúde humana e o meio ambiente".

Sublinhe-se que a tempestade Gloria chegou no domingo com chuvas fortes, nevões e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora e ondas com mais de 10 metros de altura, e partiu em direção ao sul de França.