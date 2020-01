Mãe foi detida por não alimentar o filho. Jovem de 16 anos pesava 11 quilos

Adolescente teve alta hospitalar no dia 23 de dezembro com 20 quilos

Uma mulher norte-americana foi detida, na Pensilvânia, por não alimentar o filho de 16 anos. O adolescente chegou a pesar 11 quilos.

Elisabet Estrada, de 41 anos, é acusada de agressão e de perigo para o bem-estar de crianças, depois de encontrarem o jovem - descrito como “muito frágil, esquelético, com as costelas extremamente evidentes e faminto", de acordo com um relatório policial, citado pela Fox43.

Em outubro do ano passado, o jovem foi internado no hospital gravemente desnutrido e, segundo a polícia, parecia não ter “capacidade para se esticar”, deitando-se sempre em posição fetal.

Segundo a Hershey Medical Center, responsável pelo caso, a mãe não procurou atendimento médico adequado desde tenra idade e falhou também ao não alimentar o filho adequadamente".

O adolescente teve alta no dia 23 de dezembro com 20 quilos. Nos primeiros dois dias no hospital conseguiu engordar 2,2 quilos.

As investigações começaram depois de um centro de cuidados para crianças e adolescentes da região alertar as autoridades.

Elisabet Estrada está presa preventivamente sob uma fiança de 25 mil dólares, cerca de 22 mil euros.