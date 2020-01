China constrói hospital em dez dias para fazer frente ao surto do novo coronavírus

Obra em Wuhan de hospital com 25 mil metros ficará pronta a 3 de fevereiro.

A região metropolitana de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, está a construir um hospital para receber pacientes do 2019-nCoV, que já fez 26 vítimas mortais e infetou 830 pessoas, segundo dados atualizados esta sexta-feira.

As instalações vão ocupar cerca de 25 mil metros quadrados e o objetivo é construí-las em dez dias. Para cumprir o prazo, estão já, desde hoje, dezenas de escavadoras a preparar o terreno para o futuro hospital, há também dezenas de camiões com materiais e centenas de trabalhadores para garantir que a obra está pronta até ao dia 3 de fevereiro.

O hospital especializado estará preparado para acomodar mil camas e ficará dotado de instalações e recursos médicos para prestar cuidados em isolamento, adiantou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.