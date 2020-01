Isabel dos Santos sai da Efacec

A empresária Isabel dos Santos anunciou à administração da Efacec que decidiu sair da empresa.

“A Engª Isabel dos Santos informou o Conselho de Administração que decidiu sair da estrutura acionista da Efacec Power Solutions, com efeitos definitivos”, revelou a empresa em comunicado, a que o SOL teve acesso.

"Na sequência desta decisão, o Dr. Mário Leite da Silva renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Dr. Jorge Brito Pereira renunciou ao cargo de Presidente da Assembleia Geral da Efacec Power Solutions, ambos com efeito imediato", lê-se no mesmo documento.

O conselho de administração informou ainda que já nomeou assessores para "iniciar, com efeito imediato, as diligências necessárias para concretizar" a saída de Isabel dos Santos da estrutura acionista da Efacec.



A empresa aproveitou também a ocasião para sublinhar que "continua vinculada a princípios de independência e de uma gestão sã, diligência e boa fé e totalmente focada na concretização do plano de desenvolvimento de negócio para 2020, com atenção aos interesses de todas as suas partes interessadas, incluindo os seus clientes, colaboradores e fornecedores".



Por último, a administração deixou uma palavra de dirigiu-se aos trabalhadores, clientes e fornecedores para deixar uma "palavra de "tranquilidade e confiança". Em conjunto, conseguiremos manter e reforçar a posição da Efacec como uma referência nos setores onde atua, retribuindo a confiança de centenas de clientes em todo o mundo".