Nadal atingiu apanha-bolas mas não demorou em pedir desculpa | Vídeo

O quinto dia do Open da Austrália, esta quinta-feira, ficou marcado por um momento da partida entre Rafael Nadal e Federico Delbonis. O número 1 do mundo estava prestes a assegurar a vitória frente ao argentino quando, em resposta a um serviço, acabou por atingir o rosto de uma apanha-bolas.

Nadal não demorou em ver se a menina estava bem e rapidamente lhe deu um beijo na cara. Mas os pedidos de desculpa por parte do espanhol não ficaram por aqui. Alcançada a vitória, o tenista ofereceu a fita que usou no cabelo à criança.

Mais tarde, Nadal admitiu que foi um momento assustador e confirmou que conheceu a jovem e a sua família. Anitta teve até direito a uma selfie com o tenista espanhol publicada na suas redes sociais.

"Tive a oportunidade de conhecer a menina e a sua família hoje. Estou muito feliz que esta esteja bem depois do momento mais assustador que tive num court de tenis. Annita é uma menina corajosa", escreveu no Twitter.

Had the chance to meet her and her family today. So happy she is well after the scariest moment I’ve had on a tennis court. Annita is a brave girl! 👧😘👌 pic.twitter.com/FDZGermA44