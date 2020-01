Kate Middleton impressiona com saia tigresa de 8 euros da Zara

Um dos looks escolhidos pela duquesa de Cambridge, Kate Middleton, está a dar que falar nas redes sociais. Depois de já ter mostrado que consegue ficar deslumbrante com peças com preços acessíveis, Kate volta a impressionar, desta vez com uma saia tigresa da Zara, que custa apenas oito euros.

A mulher do príncipe William esteve presente, esta quinta-feira, no Ely and Caerau Centre, em Cardiff, para participar numa sessão de exercícios sensoriais com crianças e escolheu um casaco comprido, cor camel, da Massimo Dutti, que custa 414 euros, uma camisola preta de gola alta e uma saia estampada com padrão de tigresa, da Zara, que custa 8 euros.

A peça já se encontra esgotada no site da marca, sendo possível adquiri-la apenas nas lojas físicas, segundo a revista Hola.