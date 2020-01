Isabel dos Santos entra em Portugal com passaporte angolano e sai com russo

A empresária angolana Isabel dos Santos chegou a Portugal na quarta-feira para uma visita-relâmpago ao país para conceder "plenos poderes" a representantes legais. Seguiu no dia seguinte [ontem] para Londres.

A vinda a Lisboa da filha de José Eduardo dos Santos coincidiu com a data do encontro entre o PGR angolano e a sua homóloga portuguesa, no âmbito do caso Luanda Leaks. Mas não é só este facto que é curioso.

Segundo o Jornal de Notícias, Isabel dos Santos entrou em Portugal com o passaporte angolano, mas o Correio da Manhã escreve que terá saído, num voo da TAP, rumo a Londres com documentos russos, sendo que a empresária tem dupla nacionalidade.

Também no mesmo dia, a justiça angolana constituiu como arguida a empresária, que acusa de ter desviado 115 milhões de euros da petrolífera angolana Sonangol para o Dubai.

Isabel dos Santos não deverá voltar a Portugal tão cedo, segundo fontes próximas dos negócios que envolvem a empresária, citadas pelo Jornal de Notícias.

Sublinhe-se que é provável que venha a ser emitido contra si um mandado de captura internacional por parte de Angola e de haver acordo de extradição entre os dois países.