Pandemic, a série da Netflix sobre epidemias que estreou uma semana antes da OMS lançar um alerta para um possível contágio em massa

Um novo coronavírus tem colocado os hospitais em alerta a nível mundial. Apesar de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter considerado, esta quinta-feira, que ainda é cedo para declarar estado de emergência, o 2019-nCov já foi detetado em nove regiões - China Continental, Macau, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Arábia Saudita e Estados Unidos. A 8 de janeiro, cerca de uma semana antes de a OMS alertar para um possível contágio em massa, a Netflix estreava Pandemic, um documentário que retrata o que acontece quando os investigadores se encontram perante epidemias incontroláveis.

Através de seus episódios, a plataforma de streaming mostra os desafios a que os investigadores estão sujeitos perante as epidemias desconhecidas e a forma e importância como a prevenção é encarada.

A série mostra que uma das maiores dificuldades é o facto de as pessoas não acreditarem nas vacinas como medida de prevenção, usando exemplos de epidemias que deixaram as organizações de saúde em alerta, ao longo do tempo.