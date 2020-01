Isabel dos Santos garante que acusações são "extremamente falsas e enganadoras"

Isabel dos Santos utilizou, esta sexta-feira, a sua conta no Twitter, para se defender das acusações de que é alvo desde que a investigação Luanda Leaks foi revelada. A empresária angolana volto a reforçar que as alegações que são feitas contra ela são "extremamente falsas e enganadoras".

A empresária afirmou que esta polémica era "um ataque político muito concentrado, orquestrado e bem coordenado". "Contratei advogados para tomarem ação contra estes relatos difamatórios", acrescentou.

A filha de José Eduardo dos Santos se pronunciou-se publicamente, depois de, esta quinta-feira, ter enviado um comunicado à agência Reuters, garantindo que todas as suas transações comerciais "foram aprovadas por advogados, bancos, auditores e reguladores". "Sempre operei dentro da lei", garantiu, na nota enviada à agência de notícias britânica.

A empresária foi, esta quarta-feira, constituída arguida pela Procuradoria-Geral da República de Angola por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol.

O procurador-geral da República de Angola, Hélder Pitta Grós, afirmou, esta sexta-feira, um dia depois de se reunir com a sua homóloga portuguesa, Lucília Gago, que a justiça quer esgotar todos os procedimentos para notificar Isabel dos Santos antes de pedir um mandado internacional de captura. "Se não for em Portugal será no Reino Unido [onde também tem residência]. Vamos esgotar essas possibilidades para depois podermos avaliar a aplicação de outra medida", explicou.

