Motorista da Vimeca que denunciou Cláudia Simões atacado em Massamá

O motorista da Vimeca que denunciou Cláudia Simões, a mulher que alega ter sido espancada por um agente da PSP, no domingo, foi agredido em Massamá, no concelho de Sintra. O alerta foi dado esta sexta-feira, por volta das 21h40. Segundo o jornal Público, duas carrinhas do pelotão da PSP dirigiram-se para a Avenida 25 de Abril, local onde ocorreram as agressões.

A vítima foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra, apresentando escoriações. Fonte policial garantiu à agência Lusa que "não houve recurso a arma branca nem de fogo, mas sim força física".