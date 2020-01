Agressão a motorista em Massamá terá sido retaliação por caso que envolveu Cláudia Simões

Ao que o SOL apurou, a vítima continua internada no Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa.

Um motorista da Vimeca foi violentamente agredido em Massamá, no concelho de Sintra, esta sexta-feira. Fonte da PSP disse ao SOL que tudo indica que se tratou de um ato de retaliação pelo caso de Cláudia Simões, a mulher detida numa paragem de autocarro, na Amadora, depois de um desentendimento com o motorista do autocarro, supostamente porque a filha não transportava o passe.

O SOL sabe que um dos relatórios internos da PSP, que dá conta da ocorrência, refere que o motorista é o mesmo envolvido no mediático caso do passado domingo.

Ao que o SOL apurou, a vítima continua internada no Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa. O homem foi agredido quando estaria a sair de um café, antes de começar um serviço, na Avenida 25 de Abril, em Massamá.

Notícia atualizada