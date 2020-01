Estrela da MTV foi encontrada morta aos 23 anos

Alexis Eddy, que ficou conhecida por participar num reality show da MTV, foi encontrada morta na sua casa no dia 9 de janeiro, em West Virgina, Estados Unidos.

A informação foi avançada pelo site de entretenimento TMZ, que revelou que Alexis morreu no seguimento de uma paragem cardíaca. As autoridades estão atualmente a aguardar o resultado da autópsia para se perceber se efetivamente se tratou de causas naturais.

Alexis Eddy participou no programa Are You The One? E por várias vezes falou na sua dependência de drogas.