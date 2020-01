A chuva está de volta esta semana

Para o início desta semana, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu muito nublado e períodos de chuva – por vezes fortes –, nas regiões Norte e Centro. Nos pontos mais altos da Serra da estrela está ainda prevista a possibilidade de queda de neve.

Por sua vez, o vento vai soprar fraco a moderado – até 25 km/h – a sul do país, e, no litoral, nas terras altas e a norte do Cabo Raso, em Cascais, as rajadas vão atingir os 65 km/h.

No Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 8 e os 14 graus, e, na capital, apesar de as mínimas regostadas serem as mesmas, a temperatura máxima é de 16 graus. Também em Viana do castelo, Leiria e Sagres as máximas vão ser 16 de graus.

Já no distrito de Bragança, é onde as temperaturas mínimas vão descer mais, podendo atingir as temperaturas negativas (-2).