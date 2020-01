A banda britânica esteve, este fim de semana, em Portugal, para apresentar o seu novo albúm, Cause and Effect.

Os Keane voltaram aos palcos, depois de uma pausa de seis anos, para apresentar o seu novo albúm, Cause and Effect. A banda britânica decidiu voltar também a Portugal, onde deram dois concertos. No sábado, pisaram o Coliseu do Porto e, no domingo, subiram ao palco do Campo Pequeno.

