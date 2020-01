Alicia Keys presta homenagem a Kobe Bryant em noite de Grammys

Alicia Keys prestou, durante a cerimónia dos Grammy, juntamente com o grupo Boyz II Men, uma homenagem ao ex-jogador de basquetebol Kobe Bryant, que morreu, horas antes, na queda de um helicóptero. “Aqui estamos, juntos, na maior noite da música, a comemorar os artistas que a fazem melhor”, começou por dizer a anfitriã, este domingo.

“Mas para ser honesta com vocês, todos nós estamos a sentir uma tristeza louca porque, hoje, Los Angeles, América e todo o mundo perderam um herói”, disse a cantora, enquanto aparecia, de fundo, uma imagem do ex-jogador dos Lakers. “Nós estamos, literalmente, destroçados, na casa que Kobe Bryant construiu”, disse, Alicia Keys, antes de ser aplaudida no Staples Center, onde os Lakers treinam.

“Agora, Kobe, a sua filha Gianna e todos os que perderam as suas vidas no acidente estão nos nossos corações, orações e neste edifício”, continuou. “Nem num milhão de anos nós imaginámos que tínhamos que começar assim a cerimónia. Nunca, nunca, nunca, nunca”.

Garantindo que a organização queria fazer “alguma coisa que pudesse descrever um bocadinho” o que se sentia no momento, no Staples Center, Alicia Keys cantou, It’s So Hard To say Goodbye to Yesterday, uma das músicas do grupo Boyz II Men.