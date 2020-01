Belgas do Mitiska REIM compram quatro retail parks em Portugal

O Lima Retail Park (em Viana do Castelo), o Aveiro Retail Park, o Alverca Park e o Santarém Retail Park pertenciam à Blackstone. Valores do negócio não foram divulgados.

O grupo belga Mitiska REIM anunciou a aquisição de quatro retail parks em Portugal: o Lima Retail Park (em Viana do Castelo), o Aveiro Retail Park, o Alverca Park e o Santarém Retail Park.

A principal investidora no segmento dos retail parks na Europa anunciou esta segunda-feira a conclusão da aquisição deste portefólio que era, anteriormente, detido pela Blackstone e gerido pela Multi Portugal.

Os valores do negócio não foram divulgados, no entanto a Mitiska REIM adiantou que atuou em nome do fundo First Retail International 2 (FRI 2) e que a transação foi assessorada pela RPE, RRP Advogados, PwC, Gleeds e Ambiente LLP e realizada “com recurso a financiamento bancário pelo Novo Banco”.

“Ao longo dos últimos três anos, construimos uma plataforma de retail parks espalhados pelo país, somando mais de 135.000 metros quadrados de área bruta locável tanto em funcionamento, como em desenvolvimento. Esta última aquisição, uma das maiores de sempre observadas em Portugal, consolida a posição de liderança da Mitiska REIM no mercado e reflete a nossa confiança na economia portuguesa, especificamente no setor dos retail parks.”, afirma Alfonso Cuesta, director de investimento da Mitiska REIM (para Portugal e Espanha).

A nota acrescenta ainda declarações de Axel Despriet, Co-CEO da Mitiska REIM, que comenta que “a aquisição deste portefólio representa um passo significativo no aumento da nossa posição no mercado e presença em geral em Portugal. Com a economia portuguesa e a confiança dos consumidores com tendência crescente, novas marcas de retalho entram no mercado Português. A nossa especialização no segmento dos retail parks e retalho de conveniência, combinado com a nossa forte relação com retalhistas locais e internacionais, coloca-nos numa boa posição para tirar vantagem dessa oportunidade.”