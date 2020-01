Um homem de 84 anos terá matado a mulher, de 80 anos, esta segunda-feira, com recurso a arma branca em Pedroso, Vila Nova de Gaia.

Fonte da GNR do Porto confirmou, à TVI24, que o crime aconteceu num contexto de violência doméstica, não havendo, no entanto, um histórico de situações semelhantes no casal.

O idoso, suspeito do crime, foi detido e a Polícia Judiciária já está tomar conta do caso.