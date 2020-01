Mãe que matou filhos gémeos de apenas dois anos depois de casamento falhar foi condenada a 10 anos de prisão

Samantha Ford matou os filhos gémeos de apenas 23 meses depois de o casamento com o marido ter falhado.

O pai das duas crianças partilhou recentemente um vídeo de tributo aos filhos na rede social Twitter porque fariam três anos de idade este ano.

“Existir nesta vida sem vocês dois aqui é o fardo que carregarei para o resto da minha vida", escreveu Steven Ford na publicação, recordando que há três anos tinha sido o dia mais feliz da sua vida.

No dia 27 de dezembro, Samantha Ford, a mãe das duas crianças tentou suicidar-se de um penhasco com o carro, mas acabou por não ter coragem para o fazer. Quando a polícia chegou ao local a mulher disse: "Matei os meus bebés. Por favor, deixe-me morrer. Meti-os no banho".

To exist in this life without you both here, is the burden I'll carry for the rest of my life. 3 years ago today was the happiest day of my life. I will remember that day.

Happy birthday Chloe and Jake x x

My beautiful twins #jakeandchloeforever pic.twitter.com/uOchujpUcH — Steven Ford (@Steven4rd) 25 January 2020

Foi então que a polícia se dirigiu para casa da mulher em Margate, Kent, Inglaterra, e encontrou os gémeos na banheira. Na altura ainda tentaram reanimar as duas crianças, mas sem sucesso.

Já no hospital a mulher gritava que “não os magoaria, eles são os meus bebés. Isto é um sonho". A família de Samantha disse que a sua condição tinha piorado e que estava muito desequilibrada depois da separação do marido.

Samantha Ford foi condenada a 10 anos de prisão em agosto de 2019, mas ficou num hospital até estar em condições para ser transferida para uma prisão.

No entanto, o pai das crianças nunca se conformou com a pena de 10 anos de prisão. "Este foi o ato mais hediondo e desprezível para duas crianças inocentes. Não tenho dúvidas de que ela [Samantha] fez isto com a intenção de tirar a própria vida e punir-me no processo".